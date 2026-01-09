ЗАРЕЖДАНЕ...
Фотоконкурс "Симитли – Древната земя на кукерите" търси най-добрия кадър от магията на фестивала
Фестивалът ще се проведе на 10 и 11 януари 2026 година на стадион "Септември“ в град Симитли и отново ще събере стотици участници и хиляди гости, обединени от силата на традицията, мистиката на кукерските образи и неповторимата атмосфера на празника.
В конкурса могат да участват както професионални фотографи, така и любители, които обичат да улавят емоцията, детайла и живия дух на кукерските игри. Всеки желаещ да се включи трябва да изпрати до три авторски снимки, както и кратка визитка с данни за обратна връзка, на официалния имейл адрес на община Симитли: oba@simitli.bg
Краен срок за участие: 16 януари 2026 година.
Всички получени фотографии ще бъдат публикувани на фейсбук страницата - Симитли.Инфо, където ще се проведе онлайн гласуване.
Публиката ще има възможност да оцени най-впечатляващите кадри в периода от 19 до 31 януари 2026 година.
На 2 февруари 2026 г. (понеделник) ще бъдат обявени трите снимки, събрали най-много гласове, а техните автори ще бъдат официално наградени.
Фотоконкурсът е покана към всички, които виждат красотата през обектива – да разкажат своята визуална история за древния обичай, за ритъма на чановете, за огъня в очите на кукерите и за магията, която само Симитли умее да създава.
