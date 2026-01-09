Организационният комитет на фестивала "Симитли – Древната земя на кукерите“, с председател кмета на община Симитли Апостол Апостолов, обявява конкурс за най-добра фотография, заснета по време на XXII-то издание на обичания и пъстър празник.Фестивалът ще се проведе на 10 и 11 януари 2026 година на стадион "Септември“ в град Симитли и отново ще събере стотици участници и хиляди гости, обединени от силата на традицията, мистиката на кукерските образи и неповторимата атмосфера на празника.В конкурса могат да участват както професионални фотографи, така и любители, които обичат да улавят емоцията, детайла и живия дух на кукерските игри. Всеки желаещ да се включи трябва да изпрати до три авторски снимки, както и кратка визитка с данни за обратна връзка, на официалния имейл адрес на община Симитли: oba@simitli.bgКраен срок за участие: 16 януари 2026 година.Всички получени фотографии ще бъдат публикувани на фейсбук страницата - Симитли.Инфо, където ще се проведе онлайн гласуване.Публиката ще има възможност да оцени най-впечатляващите кадри в периода от 19 до 31 януари 2026 година.На 2 февруари 2026 г. (понеделник) ще бъдат обявени трите снимки, събрали най-много гласове, а техните автори ще бъдат официално наградени.Фотоконкурсът е покана към всички, които виждат красотата през обектива – да разкажат своята визуална история за древния обичай, за ритъма на чановете, за огъня в очите на кукерите и за магията, която само Симитли умее да създава.