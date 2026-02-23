ЗАРЕЖДАНЕ...
Фотографската изложба "Живата памет на Разлог: Старчевата" е официално открита
Събитието се проведе в празничната атмосфера на Сирни Заговезни – ден на прошката, семейството и духовното пречистване.
Гостите бяха посрещнати с характерните за Старчевата колачета, които създадоха автентично усещане за живата сила на обичая.
Изложбата се организира от Община Разлог и Исторически музей – Разлог с мисията да съхрани и предаде магията на Старчевата чрез изкуството на фотографията.
В нея участват седем български фотографи, които дариха свои кадри, уловили емоцията, красотата и духа на традицията: Александър Страхилов, Асен Великов, Борис Мутафчиев, Диана Димитрова, Ивелина Цветанова, Славина Луканова и Христина Клечерова.
По време на събитието беше представена и най-високата награда от XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва“ 2026 – Перник – Златната маска, присъдена на сборна група "Старчевата“ – Разлог.
Отличието е признание за силата на вековната традиция и за духа, който поколения разложани пазят и предават.
С приветствие към присъстващите се обърна кметът на община Разлог Красимир Герчев, който поздрави жителите и гостите по повод празника Сирни Заговезни, изрази благодарност към фотографите и участниците в Старчевата и пожела изложбата да се обогатява и развива през годините.
В рамките на церемонията бяха връчени подаръци на участващите автори, а музикален поздрав отправи Борис Коцаков, чиито изпълнения допълниха празничното настроение.
Изложбата "Живата памет на Разлог: Старчевата“ е покана към всички да помним, да се гордеем и да съхраняваме традициите, които ни обединяват и изграждат като българи.
