В Музея на Разложкия чауш тържествено бе открита фотографската изложба "Живата памет на Разлог: Старчевата“, посветена на една от най-обичаните и съхранени традиции в Разлог.Събитието се проведе в празничната атмосфера на Сирни Заговезни – ден на прошката, семейството и духовното пречистване.Гостите бяха посрещнати с характерните за Старчевата колачета, които създадоха автентично усещане за живата сила на обичая.Изложбата се организира от Община Разлог и Исторически музей – Разлог с мисията да съхрани и предаде магията на Старчевата чрез изкуството на фотографията.В нея участват седем български фотографи, които дариха свои кадри, уловили емоцията, красотата и духа на традицията: Александър Страхилов, Асен Великов, Борис Мутафчиев, Диана Димитрова, Ивелина Цветанова, Славина Луканова и Христина Клечерова.По време на събитието беше представена и най-високата награда от XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва“ 2026 – Перник – Златната маска, присъдена на сборна група "Старчевата“ – Разлог.Отличието е признание за силата на вековната традиция и за духа, който поколения разложани пазят и предават.С приветствие към присъстващите се обърна кметът на община Разлог Красимир Герчев, който поздрави жителите и гостите по повод празника Сирни Заговезни, изрази благодарност към фотографите и участниците в Старчевата и пожела изложбата да се обогатява и развива през годините.В рамките на церемонията бяха връчени подаръци на участващите автори, а музикален поздрав отправи Борис Коцаков, чиито изпълнения допълниха празничното настроение.Изложбата "Живата памет на Разлог: Старчевата“ е покана към всички да помним, да се гордеем и да съхраняваме традициите, които ни обединяват и изграждат като българи.