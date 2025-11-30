ЗАРЕЖДАНЕ...
Фотографска изложба показва вълшебствата на "Сурва" в Благоевград
© Ina Maria Photography
Пленена е от този празник вече 20 години, след като за първи път присъствала на такъв фестивал в Благоевград. Оттогава тази нейна любов не отслабва. Където има Сурва – в Симитли, в областния център на Пиринско, в Перник, тя е там. И снима. Снима в студ, в дъжд, в сняг. С любов. Тази любов ще видим в нейните 150 фотографии на сурвакари от 3-ти квартал и от квартал "Струмско“ в Благоевград, които ще вдъхновят всички гости на вдъхновяващото събитие. Защото Ина-Мария не просто снима, а съпреживява заедно с участниците в кукерските фестивали чувства, емоции и радост. Тя казва, че Сурва е диагноза, а истината е, че всеки "болен“ от тази наша традиция ще усети нейната сила, красота и магия.
В заснетите кадри ясно личи, че Ина-Мария обича това, което прави - да улавя различни мигове от вълшебството на този празник, да запечатва с фотоапарата си кожените костюми на кукерите, усмивките и народните носии на прекрасните момичета и жени, уникалните маски на останалите персонажи - старци, мечки, мечкари, свещеници, младоженци…
Заповядайте на 1 декември в РБ "Д. Талев“, за да се впуснете в красиво пътешествие из вълшебството на сурвакарството! Пътешествие, в което далеч на първо място е любовта към Сурва!
