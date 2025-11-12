Община Благоевград организира форум "Превенция без граници“, който ще се проведе на 18 ноември от 17:30 ч. в зала "22 септември“.Събитието има за цел да обедини усилията на Община Благоевград, Местната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества за изграждане на устойчив модел на координация между институциите, който да гарантира цялостна и ефективна превенция.Сред основните акценти са рисковото поведение и детската престъпност и ключовите рискове за въвличане в престъпна дейност, употреба на психоактивни вещества и трафик на хора.Форумът ще събере представители на местната власт, правоохранителните институции, съдебната система, образованието, здравния сектор и родителската общност, които ще обсъдят ефективни модели за междуинституционално сътрудничество и превенция.