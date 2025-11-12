ЗАРЕЖДАНЕ...
Форум "Превенция без граници" ще се проведе в Благоевград
©
Събитието има за цел да обедини усилията на Община Благоевград, Местната комисия за борба с трафика на хора, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет по наркотични вещества за изграждане на устойчив модел на координация между институциите, който да гарантира цялостна и ефективна превенция.
Сред основните акценти са рисковото поведение и детската престъпност и ключовите рискове за въвличане в престъпна дейност, употреба на психоактивни вещества и трафик на хора.
Форумът ще събере представители на местната власт, правоохранителните институции, съдебната система, образованието, здравния сектор и родителската общност, които ще обсъдят ефективни модели за междуинституционално сътрудничество и превенция.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кметът на община Благоевград представи промяната в начина за изчи...
17:08 / 11.11.2025
Министър Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път ...
15:15 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.