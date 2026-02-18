На 24, 25 и 26 февруари фолклорният фестивал "От Добруджа до Пирин“ обединява три знакови професионални ансамбъла, представящи различни етнографски области на България – Добруджа, Северняшката фолклорна област и Пиринския край и цели да превърне музиката и танца в духовен мост между региони, традиции и поколения.На 24 февруари на сцената в зала "Пейо Яворов“ ще излезе Ансамбъл "Добруджа“ - Добрич, чиято мисия е да съхрани и обогати вековната традиция на хората от този край. Репертоарът на Ансамбъл "Добруджа“ включва най-ярките и неповторими образци на фолклорното наследство на Добруджанския край.Втората вечер от фестивала - 25 февруари, ще бъде посветена на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ - Плевен. Съставът му е емблематичен представител на фолклорната област между Дунав и Стара планина, където ритъмът, песента и танцът носят характерна жизненост и темперамент.На 26 февруари емблемата на Благоевград – Ансамбъл "Пирин“ ще подари на публиката спектакъл на фолклорното изкуство, с който ще закрие фестивала. Той е един от най-известните български фолклорни ансамбли и посланици на българското народно изкуство по света.Концертите от фестивала "От Добруджа до Пирин“ са с начален час от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“.Вход свободен до запълване на местата в залата.