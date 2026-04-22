На 25 април 2026 г. (събота) от 10:00 часа площадът в село Струма ще се превърне в сцена на багрите и ритмите на българския фолклор. Това съобщиха от Община Сандански. Там ще се проведе четвъртото издание на фестивала "Фолклор с приятели“, който вече се утвърждава като значимо културно събитие за региона.

В проявата ще се включат самодейни състави от различни краища на страната, както и гости от Гърция, Република Северна Македония и Сърбия. Участниците ще представят богатството на народните традиции чрез музика, песни и танци, създавайки пъстра и автентична атмосфера.

Специален гост на фестивала ще бъде популярната фолклорна изпълнителка Ирина Паскалева, която ще зарадва публиката със своите изпълнения.

Организаторите канят жители и гости на региона да се включат в празника и да споделят един ден, посветен на българските традиции, култура и приятелството между народите.