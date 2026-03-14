Европейско финансиране ще даде нов облик на парковете "Бачиново" и "Ловен дом" в Благоевград
8 са ключовите проекти, които ще преобразят градската среда, социалната и образователна инфраструктура в областния център.
Проектите, за които е осигурено европейско финансиране, ще дадат нов облик на парковете "Бачиново“ и "Ловен дом“, на Ботаническата градина, Обсерваторията и дворовете на 11 училища.
Нови зелени пространства, зони за спорт и отдих в кварталите "Струмско“ и "Ален мак“ и нова пешеходна зона в центъра ще бъдат изградени с осигурените европейски средства.
Специално внимание е обърнато на изграждането на нова социална инфраструктура за грижа към уязвими групи, и на реализацията на мащабен проект за изграждане на нова образователна сграда, която ще направи възможен едносменения режим за всички ученици в общината. Предстои и обновяване на Девето ОУ “Пейо Яворов“.
Събитието под надслов "Визия за Благоевград 2026“ продължи три часа, стотици заинтересовани граждани присъстваха и се включиха в дискусията.
