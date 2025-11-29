ЗАРЕЖДАНЕ...
Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
"За жалост, средствата са ограничени, а разходите се увеличават и поради тази причина на всяка държава се налага да взима съответните мерки", сподели евродепутатът пред Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ ситуацията у нас не е прецедент, но е нужен по-активен диалог и достъпна информация за гражданите и бизнеса.
За американските санкции над "Лукойл" и дерогацията, договорена от България, Пенкова посочи: "Държавата трябваше буквално да вземе решение в рамките на по-малко от месец, за да се гарантира бъдещата работа на рафинерията в Бургас. Считам, че те бяха взети абсолютно навременно, предизвикаха доста сериозен политически и обществен дебат. В крайна сметка приложихме модел, който се прилага в доста други държави".
Тя бе категорична, че в тези разговори е добре да излезем от призмата, че държавата е лош стопанин.
"Това е твърдение, с което аз съм абсолютно несъгласна. Когато говорим за обекти от стратегическа сигурност, за енергийна сигурност на регион или държава, има много примери по света, които показват, че държавата може би е най-отговорният и най-добрият стопанин в такива ситуации", заключи Пенкова.
