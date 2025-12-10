Със зимни температури започва днешният ден. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 0 градуса- Пловдив 1 градус- Варна 4 градуса- Бургас 4 градуса- Русе 3 градуса- Стара Загора 0 градуса- Благоевград 0 градуса