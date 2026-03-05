Сподели close
В конферентната зала на Областна администрация Благоевград днес се проведе редовно заседание на Областната комисия "Военни паметници“.

Oбластният управител Николай Куколев откри срещата като запозна присъстващите с дневния ред. По първа точка от него членовете на Комисията обсъдиха постъпилите от общините предложения за финансово подпомагане на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на военни паметници през 2026 г.

Постъпилите предложения, които бяха разгледани и гласувани по време на заседанието са както следва:

Община Струмяни – Чешма-паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война – с. Микрево;

Община Банско – Паметник на загиналите през войните жители на с. Обидим,

Две предложения от Община Разлог:

– Паметна плоча на загиналите от селото във войните 1912-18 г. против фашизма и в Отечествената война, с. Баня

– Надгробен паметник на 6 км. западно от Разлог в м. Столоватец- Междусъюзническата война, гибелта на подофицер Пенко Пенчев в сражение с гърците на 18 юли 1913 г. Паметникът обозначава лобното му място.

Община Петрич – 3 км. южно от с. Тополница, военни гробове при пост № 10 – Гръцко-българският въоръжен конфликт от 19 до 28.10.1925 г., известен като Петричкият инцидент.

След гласуване от членовете на Комисията, новоизградената "Паметна плоча в памет на участниците във войните от с. Мосомище“, намираща се в с. Мосомище, община Гоце Делчев бе включена в Областния регистър и картотека на военните паметници на област Благоевград и съответно в Националния регистър на военните паметници.

По време на заседанието бяха гласувани за отпадане от регистъра на военните паметници – паметникът на Яне Сандански в гр. Мелник, паметникът на Яне Сандански в с. Рожен, Паметник на загиналите в Горемското въстание от 1902 г. и Кресненско-Разложкото въстание от 1903 г., в с. Гореме, община Струмяни и Паметник на убитите през 1925 г. в с. Черниче, община Симитли. Причината за това решение е, че съгласно действащите критерии тези обекти не отговарят на условията, определящи ги като военни паметници, тъй като не са пряко свързани с военни формирования или със загинали военнослужещи при изпълнение на военен дълг.

По последни данни в Областния регистър на военните паметници на област Благоевград са включени 140 обекта.