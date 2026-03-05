ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето колко са военните паметници в област Благоевград според областния регистър
© ФОКУС
Oбластният управител Николай Куколев откри срещата като запозна присъстващите с дневния ред. По първа точка от него членовете на Комисията обсъдиха постъпилите от общините предложения за финансово подпомагане на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на военни паметници през 2026 г.
Постъпилите предложения, които бяха разгледани и гласувани по време на заседанието са както следва:
Община Струмяни – Чешма-паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война – с. Микрево;
Община Банско – Паметник на загиналите през войните жители на с. Обидим,
Две предложения от Община Разлог:
– Паметна плоча на загиналите от селото във войните 1912-18 г. против фашизма и в Отечествената война, с. Баня
– Надгробен паметник на 6 км. западно от Разлог в м. Столоватец- Междусъюзническата война, гибелта на подофицер Пенко Пенчев в сражение с гърците на 18 юли 1913 г. Паметникът обозначава лобното му място.
Община Петрич – 3 км. южно от с. Тополница, военни гробове при пост № 10 – Гръцко-българският въоръжен конфликт от 19 до 28.10.1925 г., известен като Петричкият инцидент.
След гласуване от членовете на Комисията, новоизградената "Паметна плоча в памет на участниците във войните от с. Мосомище“, намираща се в с. Мосомище, община Гоце Делчев бе включена в Областния регистър и картотека на военните паметници на област Благоевград и съответно в Националния регистър на военните паметници.
По време на заседанието бяха гласувани за отпадане от регистъра на военните паметници – паметникът на Яне Сандански в гр. Мелник, паметникът на Яне Сандански в с. Рожен, Паметник на загиналите в Горемското въстание от 1902 г. и Кресненско-Разложкото въстание от 1903 г., в с. Гореме, община Струмяни и Паметник на убитите през 1925 г. в с. Черниче, община Симитли. Причината за това решение е, че съгласно действащите критерии тези обекти не отговарят на условията, определящи ги като военни паметници, тъй като не са пряко свързани с военни формирования или със загинали военнослужещи при изпълнение на военен дълг.
По последни данни в Областния регистър на военните паметници на област Благоевград са включени 140 обекта.
Още от категорията
/
Започва ремонт на нарушени участъци от пътната настилка по бул. "Св. Димитър Солунски" в Благоевград
03.03
С тържествени събития в Благоевград ще бъдат отбелязани 148 години от Освобождението на България
03.03
Вълшебният свят на Аладин, принцеса Жасмин и приказното им кралство бе разкрит пред благоевградската публика
01.03
Мюзикълът "Класният се жени" и Васил Петров поставиха началото на първото издание на фестивала "Бродуей в Благоевград"
28.02
Благоевград е домакин на Международен турнир по художествена гимнастика и футболен турнир "148 години свободна България"
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.