Ето кога започва електронният прием на заявления за първа група в детските градини в Благоевград
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 23 март, а записването на приетите деца следва да бъде направено от 09:00 ч. на 24 март до 17:00 ч. на 27 март. Родителите следва да имат предвид, че редът на подаване на електронното заявление не дава предимство при класирането. Електронната платформа www.priem-blagoevgrad.bg
ще бъде отворена още два пъти през настоящата година.
Деца, за които са подадени некоректни данни ще отпадат от класиране. При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:
Оригинал и ксерокопие от:
- Удостоверение за раждане на детето;
- документ за самоличност на заявителя;
- всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.
Графикът на дейностите по осъществяване на прием на деца в първа възрастова група може да бъде видян на https://priem-blagoevgrad.bg/kindergartens/grafik.
/
