От 09 март 2026 година, в 10:00 ч., стартира електронният прием на заявления за първа група в детските градини на територията на Община Благоевград за учебната 2026/2027 година. Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първо класиране чрез платформата на Общината на адрес https://priem-blagoevgrad.bg/?reg=1 до 15 март 2026 година включително.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 23 март, а записването на приетите деца следва да бъде направено от 09:00 ч. на 24 март до 17:00 ч. на 27 март. Родителите следва да имат предвид, че редът на подаване на електронното заявление не дава предимство при класирането. Електронната платформа www.priem-blagoevgrad.bg

ще бъде отворена още два пъти през настоящата година.

Деца, за които са подадени некоректни данни ще отпадат от класиране. При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:

Оригинал и ксерокопие от:

- Удостоверение за раждане на детето;

- документ за самоличност на заявителя;

- всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.

Графикът на дейностите по осъществяване на прием на деца в първа възрастова група може да бъде видян на https://priem-blagoevgrad.bg/kindergartens/grafik.