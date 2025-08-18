Ето какво показва годишния отчет на Община Благоевград за 2024 година

© Годишен доклад за изпълнение на бюджета на Община Благоевград, инвестиционната програма, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 г. бяха представени на обществено обсъждане в зала "22 септември“.



По време на срещата с граждани и заинтересовани лица кметът Методи Байкушев подчерта постигнатите резултати, благодарение на стриктната финансова дисциплина, наложена през последните две години.



"Бюджет 2024 е бюджет, с който трябваше да стабилизираме общината, да направим така че да спрем дълговата спирала, включително чрез мерки за рефинансиране на дългове. Към момента все още от одобрения от ОбС дълг в размер на 14,5 млн. лева са усвоени само 587 хил. лева.



Политиката на този мандат е по-малко разходи за администрация и повече разходи за хората и града. Ние успяхме да въведем ред в нашите публични финанси, така че да изчистим всички стари задължения. Слагаме стабилност в една среда, която беше пред разпад“, каза по време на обсъждането кметът Методи Байкушев.



Отчетът беше представен от председателят на Общински съвет Антоанета Богданова.



"Собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 22,73% при средно за страната 25%, т.е. този показател е с почти 2 % по-нисък от средното за страната. Това още веднъж идва да покаже, че текущите нива на данъците и таксите в българските общини, включително и Благоевград, не отговарят на разходите, които трябва да се финансират с тях.



Традиционно, по-големите областни градове имат по-високи собствени приходи, най-вече морските. Благоевград стои близо до средното за страната, както и община Габрово, Шумен, Хасково и Стара Загора“, каза по време на обсъждането председателят на Общински съвет.