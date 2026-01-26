ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как завърши менторската програма ABLE Mentor в Благоевград
12 ученици представиха финалните си проекти след успешно участие в програмата, реализирана в партньорство с Община Благоевград.
В продължение на три месеца гимназистите работиха с вдъхновяващи ментори – професионалисти в различни сфери – образование, право, психология, които ги насочваха в процеса на развитие на идеи, поставяне на цели и изграждане на практически умения, необходими за личната и професионалната им реализация.
Проектите бяха разработени в няколко основни направления – личностно развитие, насочено към надграждане на умения и нагласи, бизнес планиране, с фокус върху идеи за стартиращи проекти и социална насоченост, обединяваща инициативи с обществена значимост и потенциал за позитивна промяна.
По време на събитието зам.-кметът Боряна Шалявска приветства участниците и техните ментори. Тя подчерта значението на подобни инициативи за развитието на младите хора и утвърждаването на Благоевград като образователен център, който създава подготвени и мотивирани професионалисти в различни сфери на обществения живот.
