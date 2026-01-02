е с епицентър в района на град Симитли, съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.Трусът е регистриран в 16:10 часа.Епицентърът е на 15 км от град Благоевград, на 40 км от град Сандански и на 80 км от град София.До момента има данни земетресението да е усетено в района на Благоевград, Разлог, Банско, Кресна и Симитли.