ЗАРЕЖДАНЕ...
Елисавета Красимирова е първото бебе, което се роди в МБАЛ "Иван Скендеров" Гоце Делчев през 2026-та година
© ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Тъй като е първото дете родено в Гоцеделчевската болница след настъпването на новата година, по традиция то е обект на голямо внимание. Кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов и заместник-кмета Богдан Боцев се срещнаха с младите родители, на които връчиха специални подаръци. Малката Елисавета получи за спомен медальон за новороден жител на общината, а родителите й - знака на града и парична сума, с която да бъде подпомогнато семейството в грижите за новородената им дъщеря.
Румен и Сани Красимирови изразиха своята огромна благодарност от професионализма и топлите грижи, които са получили в Гоцеделчевската болница. "Аз бях първия пациент, който изобщо бе приет в нашата болница за 2026-та година. Чувствах се през цялото време изключително спокойна и обгрижена. Пожелавам много успешна и здрава година на всички“, сподели младата майка Сани.
Общинското ръководство изказва своята благодарност на работещите в АГ – отделението на МБАЛ "Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев за тяхната всеотдайна работа, като отправя пожелание за много здрави родени бебета и през новата 2026-та година!
Още от категорията
/
Благоевградската общественост ще отбележи 178 години от рождението на Христо Ботев и Йордановден
05.01
Благоевградските ловци на протест: Отнели ловните билети на петима заради непристойно поведение
30.12
Методи Байкушев: Очаква се границите на снеговалежа да останат над Благоевград, но трябва да сме подготвени
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Благоевград е в сила решението за насърчаване на разделното съб...
14:03 / 07.01.2026
Въздушната линейка с първи курс за годината в Благоевград
14:03 / 07.01.2026
Временно спират водоподаването към голяма част от обществените че...
10:00 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.