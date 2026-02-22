Сподели close
С хляб и песен, Елешница получи златен медал за поддържане и предаване на местната традиция от Сурва 2026 в Перник и подари икона на света Варвара.

Кукерската група и самодейците напомниха, че Елешница е свято място, където е родена светицата, където бликат лечебни извори, където хората са истински пазители на традициите и наследници на богато духовно наследство

Браво, Елешница!