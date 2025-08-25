Новини
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
Автор: Ася Александрова 11:02Коментари (0)74
© Фокус
С наближаването на първия учебен ден се увеличават и сигналите за различен тип нелоялни търговски практики, най-често свързани със завишаване на цените. Трябва много да се внимава, тъй като много често това изкуствено завишаване на цените е съпроводено със съобщения уж за намаление. Това се случва в рекламите и в социалните мрежи, и в цялото онлайн пространство, включително и в медиите. Това каза в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" основателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

По думите й родителите не винаги подхождат прагматично при закупуването на ученическите пособия, като според нея е добре да се състави бюджет и да не се купува всичко наведнъж. "Трябва да разделим поне на две покупките: тези неща, които непременно ще ни трябват, като облекло и обувки също така, всичко, което ще е необходимо за извънкласните занимания. И втория етап вече е, когато дойде първата родителска среща и всеки от учителите каже своите изисквания,“ посочи тя и обясни, че пазаруването за новата учебна година може да се превърне в много полезен урок по финансова грамотност за децата и е добре да се пазарува заедно с тях.

Забранени са нелоялните практики, като реклами, насочени към пряко насърчаване на децата да купят дадена стока или да убедят своите родители или възрастен да направи това, каза още експертът и посочи, че законът регламентира този тип дейности. "Важно е, защото този психологически натиск се оказа върху децата, и оттам вече и върху родителите. Именно тук е ролята на нас родителите да обясним, че не е важно какво има като предмет детето, какво купуваме, а е важно както ще възприеме учебния процес и какво ще вземе от него.“

Габриела Руменова е на мнение, че е добре да се дадат повече пари за качествена раница, която да е ергономична, тъй като по този начин се щади гърба на детето. "Освен това когато е по-здрава, може да се носи няколко години, особено когато са регулируеми презрамките.“ Много важно за нея е да се купуват качествени аксесоари, които наистина са необходими за детето, а не да се залага на комплекти, в които често половината стоки са излишни или некачествени. "За най-малките деца в никакъв случай да не се купуват гумички, които са във формата на плодове или някакви лакомства, те често са и ароматизирани, защото малките деца, 1. и 2. клас, могат да си гризнат от нея и да се случи нещо неприятно.“

"Безопасността винаги трябва да е на първо място", обобщи Руменова и добави, че има няколко важни аспекта, на които трябва да обърнем внимание. "На първо място това са химическите рискове при дрехите. Затова ние трябва да сме напълно наясно от къде купуваме, от кого. Не по-малко важно е да обръщаме внимание и на дизайна на дрехите, като е особено важно да се избягват връзки със свободни краища,“ посъветва тя.

