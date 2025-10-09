Новини
Експерти разясниха на благоевградчани как да подменят отоплителните си уреди с екологични
Автор: Десислава Томева 14:31Коментари (0)0
©
Община Благоевград проведе първата от серия информационни срещи, насочени към разясняване на реда и условията за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Срещата привлече интереса на десетки граждани. В нея участваха общински експерти, които представиха в детайли сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди като печки и котли с климатици, термопомпи и печки на пелети.

Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на изискуемите формуляри за участие в процедурата. Обсъдени бяха и основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.

За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи за всички предвидени в проекта алтернативи. Ограничение има само за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) заедно с климатик, за които могат да кандидстват единствено енергийно бедни домакинства, които са получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград - https://blagoevgrad.bg/…/proekt-podobriavane-kachestvoto-na…

Следващата среща от информационната кампания ще се проведе на 15 октомври 2025 г. в ж.к. "Запад“, Спортен комплекс "Пирин“.

Подмяната на отоплителните уреди ще допринесе за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-добра среда за живот на жителите в община Благоевград.

Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на без-възмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.

