Деца от Благоевград се впуснаха в приключение с героите от книгата "Библиотечна експедиция“ в читалнята на детския отдел на РБ "Димитър Талев“. Творбата им бе представена от експертите към дейност "Образование и бизнес развитие“ към Община Благоевград - Александра Дюлгерова, Десислава Стоянова, Лаза Георгиева и Петя Найденова. Изданието вече радва малчуганите благодарение на проект "Повишаване на възможностите за обучение и сътрудничество в образователна среда чрез мултикултурно взаимодействие“, Договор за БФП :№BG05SFPR001-1.004-0074-C01.На историята се насладиха деца от Девето основно училище Благоевград "Пейо Яворов", подготвителните групи с ръководители Виолина Кацарска и Биляна Тодорова и "Конче вихрогонче“ на ДГ "Здравец“ №11, които бяха с учителките си Надежда Бойчева и Александрина Величкова. Сред гостите бе и директорът на детската градина Емилия Георгиева.Хлапетата "поеха“ на приключение с героите в книгата – с осемгодишния Даниел и шестгодишната Лора. Момчето и по-малката му сестра се озовават в една необикновена зала на говорещата библиотека. Те откриват три врати, зад всяка от тях се крие по едно изпитание за тях. Първата е вратата на знанието. Втората врата е на сърцето, а третата – на смелостта.Затова експертите прочетоха гатанки, а всяко дете намери първата буква от името си в дадения му от тях текст. Децата оцветиха пъзели с различни приказни герои. Те построиха кула от пластмасови чашки за време, отброено от пясъчен часовник.Двамата герои в книгата научиха тайната на библиотеката, в която оживяха рафтовете, които се раздвижиха, а книгите се разсмяха.Даниел и Лора преминаха през тези изпитания и получиха ключа към библиотеката, който получават само тези с чисто сърце. На финала на събитието всяко дете получи по една книжка като подарък. За да ценят словото, четенето и знанието.