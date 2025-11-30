ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерти представиха книгата "Библиотечна експедиция" на деца от Благоевград
На историята се насладиха деца от Девето основно училище Благоевград "Пейо Яворов", подготвителните групи с ръководители Виолина Кацарска и Биляна Тодорова и "Конче вихрогонче“ на ДГ "Здравец“ №11, които бяха с учителките си Надежда Бойчева и Александрина Величкова. Сред гостите бе и директорът на детската градина Емилия Георгиева.
Хлапетата "поеха“ на приключение с героите в книгата – с осемгодишния Даниел и шестгодишната Лора. Момчето и по-малката му сестра се озовават в една необикновена зала на говорещата библиотека. Те откриват три врати, зад всяка от тях се крие по едно изпитание за тях. Първата е вратата на знанието. Втората врата е на сърцето, а третата – на смелостта.
Затова експертите прочетоха гатанки, а всяко дете намери първата буква от името си в дадения му от тях текст. Децата оцветиха пъзели с различни приказни герои. Те построиха кула от пластмасови чашки за време, отброено от пясъчен часовник.
Двамата герои в книгата научиха тайната на библиотеката, в която оживяха рафтовете, които се раздвижиха, а книгите се разсмяха.
Даниел и Лора преминаха през тези изпитания и получиха ключа към библиотеката, който получават само тези с чисто сърце. На финала на събитието всяко дете получи по една книжка като подарък. За да ценят словото, четенето и знанието.
