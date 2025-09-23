ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврото
Той посочи, че сезонът е бил изключително успешен.
- Наблюдава се около 4% ръст на чуждестранните туристи – от началото на годината до края на август са влезли над 9,7 млн. души.
- Два пъти повече от това са българите пътували в България.
- До края на годината се очаква чужденците в страната да надхвърлят 13,4 млн.
- Пътуванията на българите в България да бъдат около 26 млн. Ръстът спрямо миналата година ще бъде с близо 1,1 млн.
Драганов посочи още, че туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврото, тъй като винаги е работел с чужди валути.
Експертът обясни още, че по-голямата част от туристическите услуги у нас се извършват от български граждани, а не от чужденци.
