"Можеше да имаме назначен особен управител на 22 октомври, тъй като и към момента има законодателство, което позволява назначаването му. Той ще се разпореди с управлението на активите на "Лукойл", така че да се гарантира сигурността на доставките. Решенията на бъдещия управител, при новоприетото законодателство, не подлежат на съдебен контрол, а това може да стане обект на арбитражен иск от Русия".Това каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията в студиото на NOVA Мартин Владимиров.По думите му изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс и кандидати, които да представят ясната си визия. А целият избор може да се реализира за 48 часа."Разширяването на правомощията на изпълняващия тази длъжност е необходимо, но Министерството на финансите на САЩ първо трябва да даде отсрочка на санкциите. Бързането не бива да е за свръхправомощията, а да получим генерален лиценз за управлението на активите. Нямам обяснение защо се бави назначаването на особен управител. Предполагам, че ще се поиска отсрочка с 6 месеца", добави Владимиров.Според енергийния експерт след продажбата на активите на "Лукойл" те могат да се национализират, но след това държавата се задължава да ѝ изплати компенсация. "В сегашния си вид, нашият закон противоречи на двустранните спогодби с Русия, а това може да се използва като инструмент за политическо влияние. Трябва изрично да се упомене, че ще бъде изплатена компенсация", обясни Владимиров.