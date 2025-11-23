ЗАРЕЖДАНЕ...
Едни от най-добрите певчески хорове в България поздравиха жители и гости на Благоевград
Ценителите на хоровото изкуство се насладиха на богата и хармонична програма с православна музика и подбрани произведения.
В културното събитие участие взеха Смесен хор "Ален Мак“ - Благоевград, Академичен смесен хор "Гаудеамус“ – Пловдив и Камерен хор "Иван Спасов“ – Пловдив.
Концертът се проведе в залата на Камерна опера и НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1866“ и е част от празничната коледна програма на Община Благоевград.
Събитието се организира от Община Благоевград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.
