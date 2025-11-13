Сподели close
Със зимни температури започна днешният четвъртък. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.

Справка на Blagoevgrad24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 1 градус

- Пловдив 2 градуса

- Варна 6 градуса

- Бургас 7 градуса

- Русе 6 градуса

- Стара Загора 4 градуса

- Благоевград 1 градус