Една от най-студените сутрини: В Благоевград беше само градус над нулата
Справка на Blagoevgrad24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 1 градус
- Пловдив 2 градуса
- Варна 6 градуса
- Бургас 7 градуса
- Русе 6 градуса
- Стара Загора 4 градуса
- Благоевград 1 градус
