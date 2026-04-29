Най-младите в Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград ще покажат какво са научили. На 9 май от 18:00 часа, при вход – свободен ще се състои премиерата на представлението "Сън в лятна нощ", а в главните роли ще са актьорите от Театралната школа.

Прохождащите в изкуството излизат на сцената с един от най-вълшебните и загадъчни текстове на световната драматургия. Любов, заблуда и магия се преплитат в свят, в който нищо не е такова, каквото изглежда. "Сън в лятна нощ“ повежда зрителите към пространство между съня и действителността, там, където разумът отстъпва място на инстинкта, любовта губи посока, а магията се оказва по-реална от реалността.

Спектакълът на Театралната школа към театъра, с ръководител Теодор Куков, предлага съвременен и визуално въздействащ прочит на класическата комедия.

Приказното тук не е просто красиво, то е леко тревожно, изпълнено с илюзии, трансформации и въпроси за идентичността, избора и границата между истината и въображението.

Музиката е дело на Денис Христов, костюмите са на Виктор Николов, а плакатът е изработен от Митко Коцев.

В спектакъла участват: Алина Славова, Антон Петев, Валерия Рушидова, Виктория Гарова, Габриела Петрова, Георги Бачев, Дари Накова, Димитър Синадинов, Евелин Георгиева, Елина Таушанова, Иван Кючуков, Иван Лозанов, Кристина Джамбазка, Маноела Манолева, Никол Янкова, Симона Маламска, София Манова, Тони Будев, Христо Христов.

"Сън в лятна нощ“ е спектакъл-преживяване, в което всеки поглед, всяко чувство и всяка среща могат да променят всичко.