Конкурсна комисия към Община Благоевград отвори ценовите предложения за основен ремонт на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – "Вяра“ и "Надежда“ в ж.к. "Ален мак“ по обявена обществена поръчка.Оферти са постъпили от "Престиж Бизанес-93“ООД, която е предложила по 93 975,45 евро за двете социални услуги и физическото лице Стилиян Зоров с предложение по 93 566,41 евро по двете отдели позиции.Проектът предвижда изграждане на спортни площадки с уреди, предназначени за хора в неравностойно положение, обособяване на кътове за отдих с беседки, алеи с достъпна настилка за придвижване с помощни средства, както и ново парково осветление.Ще бъдат изградени също поливни системи и системи за видеонаблюдение. Зелените площи ще заемат до 35% от терените, като ще бъде запазена съществуващата растителност и засадена нова.С реализирането на дейностите Община Благоевград цели да осигури сигурна, достъпна среда, която да създаде по-добри условия за живот, социализация и физическа активност на децата и младежите с увреждания.Процедурата е част от усилията на Община Благоевград за подобряване на средата за живот и отдих на деца и младежи с увреждания.