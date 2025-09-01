Един загинал и няколко пострадали при поредица от катастрофи в Благоевградско

© Илюстреативна снимка Множество пътнотранспортни произшествия бяха регистрирани между 29 и 31 август в Благоевградска област.



На 29 август сутринта, около 08:05 часа, в района на село Кочан 21-годишен местен жител изгубил контрол над автомобила си, който излязъл от пътното платно и се преобърнал в дере. Шофьорът е тежко пострадал с множество фрактури и пневмоторакс и е транспортиран за лечение в болница в София.



По-късно същия ден, около 19:30 часа, на черен път край село Бачево, 77-годишен мъж от селото, управлявайки нерегистриран колесен трактор, се преобърнал в крайпътна нива. В резултат на инцидента той загинал на място, а возещата се 76-годишна жена е настанена за лечение с фрактури на ръката и рамото.



Малко след това, около 19:45 часа в Гоце Делчев, 11-годишно момче паднало от велосипеда си на улица "Св. Св. Кирил и Методий“ и е пострадало с разкъсване в ингвиналната област, охлузвания и натъртвания по главата и тялото, като е транспортирано в болница в София без опасност за живота.



На следващия ден, 30 август около 16:40 часа, в Сандански автомобил, управляван от 21-годишен водач от село Джигурово, излязъл от пътя и ударил друг движещ се автомобил, който при сблъсъка се блъснал в паркирана кола. Произшествието е завършило с материални щети, без пострадали, а пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.