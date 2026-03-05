Движението на моторни превозни средства по ул. "Джеймс Баучер“ ще бъде частично преустановено през днешния ден поради извършване на ремонтни дейности.Причината е фрезоване на пътната настилка в участъка от моста при пазара до кръговото кръстовище с ул. "14-и полк“. Първоначално няма да се пропускат автомобили в посока от кръговото кръстовище към бул. "Васил Левски“, а впоследствие движението ще бъде ограничено и в обратната посока.Автомобилите със специален режим на движение и автобусите от градския транспорт ще бъдат пропускани.По време на ремонтните дейности водачите следва да използват обходни маршрути. На място ще бъде поставена необходимата временна сигнализация за регулиране и обезопасяване на движението.След изкърпване на участъка ще бъде положена нова асфалтова настилка. На място ще бъдат извършени и корекции, които да улеснят процеса по отводняване.Дейностите са част от усилията на Община Благоевград за подобряване на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движението.Припомняме, че през 2024 г. бе извършен ремонт на бул. "Джеймс Баучер“ в участъка от ул. "Даме Груев“ до кръговото кръстовище при ПГСАГ. Там бе подменена ВиК мрежата, след което трасето беше цялостно асфалтирано.Община Благоевград благодари на гражданите и водачите на моторни превозни средства за проявеното разбиране и търпение по време на ремонтните дейности.