|Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
В следствие на удара, автомобилът навлиза в насрещната пътна лента и удря трета кола, управлявана от 60-годишна жена от с. Лешница. Същата е с комоцио. На тримата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.
На 06.10.2025 г. около 16:45 часа на пътя между гр. Симитли и с. Черниче, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, лек автомобил с 32-годишен водач от Симитли е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в колата на 22-годишна жена от с. Черниче.
Жената е настанена за наблюдение в МБАЛ-Благоевград със съмнение за комоцио. На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
