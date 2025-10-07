Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско

© илюстративна снимка На 06.10.2025 г. около 11:00 часа на Е-79 км, в района на Сандански, лек автомобил с 66-годишен водач от града отнема предимството на друга кола с 64-годишен водач от с. Дамяница.



В следствие на удара, автомобилът навлиза в насрещната пътна лента и удря трета кола, управлявана от 60-годишна жена от с. Лешница. Същата е с комоцио. На тримата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.



На 06.10.2025 г. около 16:45 часа на пътя между гр. Симитли и с. Черниче, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, лек автомобил с 32-годишен водач от Симитли е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в колата на 22-годишна жена от с. Черниче.



Жената е настанена за наблюдение в МБАЛ-Благоевград със съмнение за комоцио. На водачите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.