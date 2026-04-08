Търсят се директори за три от най-значимите общински културни институти в Благоевград, съобщиха от Общината.

За кои културни институти се търсят директори:

По информация от Община Благоевград в момента е обявен конкурс за директори на Фолклорен ансамбъл "Пирин“, Камерна опера – Благоевград и Биг Бенд – Благоевград.

До кога се кандидатства:

Две седмици остават за кандидатстване за обявените от Община Благоевград конкурси за заемане на длъжността директор на въпросните културни институти.

Каква е целта:

Целта на конкурсите е да се осигури широка публичност и реална възможност за участие на максимален брой подготвени и мотивирани кандидати с визия за развитие на културния живот в Благоевград.

Община Благоевград приканва всички подходящи кандидати да се запознаят с изискванията и да подадат документи до 27 април.