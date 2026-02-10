На 9 февруари, по време на официална пресконференция, Съюзът на артистите в България обяви номинациите за Националните награди за сценични изкуства "ИКАР 2026“.Две номинации за най-престижните театрални отличия в България получи Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград за спектакъла "Дракула“ по Брам Стокър, режисьор Стайко Мурджев.Композиторът Петър Дундаков е номиниран в категория "Авторска музика“ за музиката си към спектакъла. Един от най-разпознаваемите съвременни български композитори за театър и кино, Петър Дундаков е дългогодишен съмишленик на театъра в Благоевград. Сред спектаклите на Драматичен театър "Никола Вапцаров“, за които той е автор на музиката, са "Портретът на Дориан Грей“ (2019 г.), "Съмнение“ (2022 г.) и "Метаморфози“ (2023 г.).Втората номинация е за актьора Александър Кендеров за ролята му на Джонатан Харкър в спектакъла "Дракула“. Кендеров е млад актьор, който завършва актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 2025 г. в класа на проф. Ивайло Христов. В момента е част от трупата на Малък градски театър "Зад канала“. Друго негово значимо участие на сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград е в спектакъла "Див разказ“ по Николай Хайтов, режисьор Бина Харалампиева.Двете номинации са признание за последователната художествена политика на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград и за високото ниво на спектакъла "Дракула“, който утвърждава театъра като значим участник в съвременния български театрален процес.Наградите "ИКАР 2026“ ще бъдат връчени на 27 март – Световния ден на театъра, а всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на XXI издание на Софийския театрален салон.