На 14 ноември 2025 г. около 11:00 часа на ул. "Бяло море“ в град Гоце Делчев лек автомобил, управляван от 64-годишен жител на града, завивайки надясно, не е пропуснал и е блъснал две 57-годишни жени от Гоце Делчев, които пресичали пътното платно на пешеходна пътека. Едната от тях е пострадала с комоцио и натъртване на врата, а другата – с натъртвания по краката. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна.На 15 ноември 2025 г. около 17:30 часа на ПП 1 Е-79, 29-годишна жена от с. Дамяница, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство без светлини и без светлоотразителна жилетка от с. Ново Делчево към главния път, е излязла от полски път и при пресичане на ПП 1 Е-79 е отнела предимството на лек автомобил, управляван от 19-годишен водач от град Сандански. Последвал е удар в задната част на електрическото превозно средство. Жената е пострадала с натъртвания в областта на таза и след медицински преглед е освободена за домашно лечение. Алкохолните проби и на двамата водачи са отрицателни.