ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама пешеходци и водач на е-скутер пострадаха при инциденти в региона на Гоце Делчев
©
На 15 ноември 2025 г. около 17:30 часа на ПП 1 Е-79, 29-годишна жена от с. Дамяница, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство без светлини и без светлоотразителна жилетка от с. Ново Делчево към главния път, е излязла от полски път и при пресичане на ПП 1 Е-79 е отнела предимството на лек автомобил, управляван от 19-годишен водач от град Сандански. Последвал е удар в задната част на електрическото превозно средство. Жената е пострадала с натъртвания в областта на таза и след медицински преглед е освободена за домашно лечение. Алкохолните проби и на двамата водачи са отрицателни.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина благоевградският цар на баничките
15:55 / 16.11.2025
Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминава...
10:34 / 16.11.2025
Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията в...
10:09 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.