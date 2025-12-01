ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама мъже пострадаха при сбиване в Рибново
От Областна дирекция на МВР - Благоевград уточниха, че сигналът за инцидента е подаден около 22:20 часа. При него двама мъже на 30 и 31 години от същото село и 49-годишен мъж от с. Филипово са се сбили.
При инцидента е пострадал 31-годишният. Той е пострадал с фрактура на предмишницата, а 30-годишният – с разкъсно-контузна рана на главата. По случая е образувано досъдебно производство.
Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата в Благоевград Инна
