Физическа саморазправа между трима мъже е възникнала на 28 ноември в село Рибново, съобщиха от полицията.От Областна дирекция на МВР - Благоевград уточниха, че сигналът за инцидента е подаден около 22:20 часа. При него двама мъже на 30 и 31 години от същото село и 49-годишен мъж от с. Филипово са се сбили.При инцидента е пострадал 31-годишният. Той е пострадал с фрактура на предмишницата, а 30-годишният – с разкъсно-контузна рана на главата. По случая е образувано досъдебно производство.