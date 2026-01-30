ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама млади мъже задържани за притежание и употреба на наркотични вещества в Благоевградска област
В първия случай със заповед за задържане до 24 часа е задържан 24-годишен мъж от село Лъжница, община Гоце Делчев. При извършена проверка на обитавано от него жилище в град Благоевград, полицейски служители са открили полиетиленов плик, съдържащ около 3,44 грама суха тревиста маса. След направен полеви тест веществото е реагирало положително на марихуана. По случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград.
В обедните часове на същия ден, в района на улица "Рокфелер“ в град Петрич, органите на реда са спрели за проверка лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж от село Първомай, община Петрич. В хода на проверката с техническо средство е установено, че водачът е шофирал след употреба на наркотични вещества. При последвалите действия е открита найлонова опаковка с около 8,38 грама сух канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.
Работата по двата случая продължава.
