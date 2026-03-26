Вчера около 13:46 часа е получен сигнал за пожар в гараж на улица "Шар планина“ в Благоевград. Погасен е от екип на РСПБЗН-Благоевград. Нанесени са щети на лек автомобил, паркиран в гаража. Вероятна причина е късо съединение.Около 02:51 часа тази вечер е получен сигнал за пожар в къща в село Хотово. Огънят е погасен от два екипа на РСПБЗН-Сандански. Засегната е къща и домашно имущество. Вероятна причина е самозапалване на необезопасен комин.