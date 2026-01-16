През февруари Община Благоевград представя два нови фестивала пред публиката в областния център. "От Добруджа до Пирин“ – три вечери, три фолклорни области, една България и "Бродуей в Благоевград“ – фестивал на мюзикъла и оперетата ще изпълнят с живот, танци и музика сцените в града в 6 поредни дни.На 24, 25 и 26 февруари фолклорният фестивал "От Добруджа до Пирин“ обединява три знакови професионални ансамбъла, представящи различни етнографски области на България – Добруджа, Северняшката фолклорна област и Пиринския край и цели да превърне музиката и танца в духовен мост между региони, традиции и поколения.На 24 февруари на сцената в зала "Пейо Яворов“ ще излезе Ансамбъл "Добруджа“ - Добрич, чиято мисия е да съхрани и обогати вековната традиция на хората от този край. Репертоарът на Ансамбъл "Добруджа“ включва най-ярките и неповторими образци на фолклорното наследство на Добруджанския край.Втората вечер от фестивала - 25 февруари, ще бъде посветена на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ - Плевен. Съставът му е емблематичен представител на фолклорната област между Дунав и Стара планина, където ритъмът, песента и танцът носят характерна жизненост и темперамент.На 26 февруари емблемата на Благоевград – Ансамбъл "Пирин“ ще подари на публиката спектакъл на фолклорното изкуство, с който ще закрие фестивала. Той е един от най-известните български фолклорни ансамбли и посланици на българското народно изкуство по света.Концертите от фестивала "От Добруджа до Пирин“ са с начален час от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“.На 27 февруари "Бродуей в Благоевград“ – фестивал на мюзикъла и оперетата ще започне с представлението "Класният се жени“ на Камерна опера – Благоевград от 16:00 часа, който ще постави началото на нови 3 фестивални дни.В същия ден от 19:00 часа пред публиката в зала "Пейо Яворов“ големият български джаз и поп изпълнител Васил Петров ще си партнира с Биг Бенд – Благоевград в концерта "Златните мелодии на Бродуей", който ще предложи изискана музикална разходка из най-емблематичните заглавия на световния мюзикъл и суинга.На 28 февруари в Благоевград пристига съставът на Държавна опера – Варна, който ще представи мюзикъла "Аладин“ от 19:00 часа в зала "Пейо Яворов“. "Аладин“ е създаден по едноименния хитов анимационен филм на Дисни. Той отвежда зрителите от всички възрасти на вълнуващо пътешествие върху вълшебното килимче на Аладин, заедно с принцеса Жасмин и Духа от лампата. Саундтракът към филма, един от най-слушаните в света, е написан от майсторa на мюзикъла Алън Менкен, който получава за него две награди "Оскар“ – за оригинална филмова музика и за песента "A whole new world". Специално за детската публика Държавна опера – Варна и Община Благоевград организират и дневно представление от 15:00 часа.В деня на самодееца – 1 март Камерна опера – Благоевград ще закрие фестивала с оперетата "Царицата на чардаша“ от 19:00 часа, която повече от век покорява сцените по света с блестяща музика, страст, хумор и възпламеняващия унгарски чардаш, пред които никой не остава равнодушен.Със силен солистичен състав, солисти на Камерна Опера – Благоевград, гост-солисти от Държавна Опера - Стара Загора и драматургията на Имре Калман, този спектакъл е гаранция за едно истинско празнично преживяване. Двете представления на Камерна опера - Благоевград ще се състоят в сградата на Операта и Читалището на пл. "Македония“.Входът за всички концерти ще бъде безплатен, а с цел безопасност, публиката ще бъде допускана до запълване на местата в залата.Община Благоевград организира двата фестивала, за да обедини усилията на местните културни институти, като им даде сцена за изява и среща с широка публика. Чрез партньорството с Ансамбъл "Пирин“, Камерна опера – Благоевград, Биг Бенд – Благоевград и водещи национални състави се създава устойчива платформа за развитие на културния живот в града и за привличане на нови публики. Инициативата утвърждава стремежа на общинското ръководство изкуството да бъде достъпно за всеки, да достига до хора от всички възрасти и социални групи и да превръща Благоевград в оживен културен център.Събитията се организират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) по проект "Ново поколение местна политика за култура за община Благоевград“ от 29.10.2025г, договор № BG-RRP-11.021-0017-C01., Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, BG-RRP-11.021.