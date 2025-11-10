Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Дъждовно ще е днес в Благоевград. Вижте какво ни чака през седмицата
Автор: Вилислава Ветренска 07:25Коментари (0)39
©
Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. В крайните южни райони валежите ще са значителни по количество. Преди обяд в Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България, в София – около 15°, в Благоевград – 16 градуса и дъжд.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. В района на Източните Родопи валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Привечер ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Централна и Източна България, на отделни места ще са значителни по количество. През втората половина на деня от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, повече дневните.

В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.

В четвъртък вятърът ще се смени с източен, ще е слаб, само в Югоизточна България и крайните източни райони - до умерен, от североизток. В равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина от страната, на отделни места там е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще е почти тихо, в събота ще се появи слаб югозападен вятър. Сутрин отново в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево. Сутрешните температури ще се понижат значително и минималните ще бъдат от минус 1° до 4°, а максималните - между 11° и 16°.

В неделя от запад ще започне увеличение на облачността, висока, после и средна. Вятърът ще остане от южната четвърт и температурите слабо ще се повишат.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
12:44 / 08.11.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Световна черна хроника
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Масови протести в Сърбия 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: