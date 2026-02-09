ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъжд за Благоевград днес
В планините ще бъде облачно и на много места ще има валежи, над 1400-1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще е умерен до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно, сутринта на места – мъгливо. Още от сутринта ще има превалявания от дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Започва приемът на заявления за ползване на открита площ за продажба на мартеници, цветя и сувенири в Благоевград
06.02
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
31.01
Дъжд и сняг в Югозападна България в понеделник
21:12 / 08.02.2026
Облачно ще е днес в Благоевград
08:39 / 08.02.2026
Кметът Методи Байкушев: Страхотно е, че Държавното първенство се ...
18:29 / 07.02.2026
Свлачища затрудняват движението в Благоевградска област
10:24 / 07.02.2026
Благоевград е от тези с най-малко инвалидни пенсии в България
09:22 / 07.02.2026
АПИ предупреди за мъгла в районите на Сандански, Гоце Делчев и До...
09:18 / 07.02.2026
