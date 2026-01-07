ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъжд и вятър днес в Благоевград – издаден е жълт предупредителен код
©
За Благоевград е издаден жълт код за опасно време. Очакват се значителни валежи от дъжд между 20 и 30 mm и силен вятър от юг-югозапад с пориви до 20-24 m/s.
В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух и там дъждът ще се примесва със сняг. Дневните температури ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°, съобщават от НИМХ.
Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.
По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Meteo Balkans предупреди: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:01
Още от категорията
/
Със звън на чанове, атрактивни разнообразни костюми и пресъздаване на древни български традиции стотици участници изпълниха центъра на Благоевград
05.01
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград на 4 януари
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започна записването на деца в детски ясли и яслени групи на терит...
15:25 / 06.01.2026
Жълт код за опасно време утре в Благоевград
13:22 / 06.01.2026
38-годишният Иван Онбашиев извади кръста в Благоевград
11:39 / 06.01.2026
Дъжд над Благоевград днес, но пролетни температури
07:43 / 06.01.2026
Земетресение край Сандански
22:07 / 05.01.2026
Започна поетапното поставяне на контейнери за биоразградими отпад...
20:18 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.