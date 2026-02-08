През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре облачността ще се вплътни. Преди обяд на места в Южна България ще завали дъжд, до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е умерен и с него ще прониква студен въздух. В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 7°.В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°, съобщиха от НИМХ.По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Във вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните в по-голямата част от страната - между 0° и 5°.В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, през деня ще е без валежи, едва вечерта в крайните югозападни райони на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от юг и дневните температури ще се повишат.