|Дъжд и 14 градуса за Благоевград днес. Какво ни чака следващата седмица?
В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието ще бъде облачно, привечер и с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 17°-19°. Температурата на морската вода е 16° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщиха от НИМХ.
В неделя и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в неделя – главно в Източна и в планините в Югозападна България. С югозападен вятър температурите ще се повишат и в източните райони минималните ще са до 14°-15°, а максималните – до 20°-22°.
В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. През първия ден вятърът ще е юг-югоизточен и температурите ще се задържат високи за ноември, значителни количества валеж се очакват в югозападните райони; във вторник вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите ще се понижат с още 2-3 градуса, повече по количество ще са валежите в Родопската област.
В сряда и четвъртък от запад валежите ще намалеят по обхват и по количество, но на изток в сряда все още са възможни значителни количества. Облачността ще се разкъса, през втория ден ще намалее, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо; само на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, в Родопите ще превали сняг. Сутрешните температури ще са ниски, в Западна България близки до 0°, на изток – до 10°-12°. Със слаб север-северозападен вятър още малко ще се понижат и дневните температури - максималните в четвъртък ще са между 11° и 16°.
В петък сутринта ще е доста хладно, преди обяд ще има ниска облачност или мъгла в котловините и низините. След обяд ще преобладава слънчево време, дневните температури слабо ще се повишат
