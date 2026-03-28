Днес преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново над страната ще има значителна облачност, като ще се развива и купесто-дъждовна. На много места ще вали дъжд. В южните и източните райони валежите ще бъдат придружени и с гръмотевици. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 10°.В планините ще бъде облачно. Ще вали сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежите от дъжд с временни прекъсвания ще продължат. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.