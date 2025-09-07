ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дървата за огрев в Благоевградско по-евтини от преди година
Зорка Малючка и тази зима ще се отоплява на дърва. За разлика от повечето жители на благоевградското село Покровник, тя предпочита отоплението с твърдо гориво, пред това на електричество. Спомня си, че преди две години отоплението ѝ е струвало близо 1000 лева за цялата зима, разказва националната телевизия. Сега изчислява, че ще ѝ излезе по-евтино.
Зорка Малючка: "5 кубика най-малко трябва да взема, ама на 200 лева къде…, това са 1000 лева. 700-800 лева, пет кубика по 150 са 750 предполагам. Ами икономии по всяко време, зависи кога какво е времето."
Дървата за огрев от Югозападното държавно предприятие са поевтинели с около 10 лева за кубик спрямо миналата година.
Инж. Калин Зашев - директор на Горско стопанство - Благоевград: "В момента дървата в склада на Горско стопанство - Благоевград са 135 лева на метровка, когато са нарязани и нацепени са 148 лева, закарани в рамките на община Благоевград. Просто трябва да отидат в склада или да дойдат до горското стопанство в административната сграда и ще им бъдат доставени."
Търсенето на дърва за огрев намалява, заради програмите за енергийна ефективност на общините, които осигуряват безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с климатици или печки на пелети и термопомпи.
Инж. Калин Зашев - директор на Горско стопанство - Благоевград: "Доста е намаляло търсенето на дърва за огрев, може би наполовина с въвеждането на тези програми и много семейства преминават на климатици. По-лесно е, когато натиснеш копчето и идва топло."
- На климатик…, аз съм стар човек, не мога да паля печка, пепел има, пада, ще изгоря чергите и не смея.
В момента цената на пелетите е между 450 до 500 лева за тон. В сравнение с миналата година, сега стойността им е с около 10-15% по-ниска, посочват от Горското стопанство в Благоевград. От там уточняват още, че по-слабото търсене и ниската цена на дървата за огрев води и до отлив на работна ръка в добива, защото работниците получават по-ниски възнаграждения заради по-ниските изкупни цени.
