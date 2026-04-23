Историята на един ресторант често започва с идея, но успехът идва, когато тя бъде припозната от клиентите. Именно това стои зад отличието на Duner Di Mario, който е сред победителите в Takeaway.com Awards 2025 – ежегодните награди на платформата за онлайн поръчка на храна. В България инициативата се провежда за шеста поредна година, като победителите се определят чрез гласуване от потребителите, което превръща наградите в реален показател за вкусовете и доверието на клиентите.

В рамките на тазгодишното издание хиляди потребители гласуваха за любимите си ресторанти, като бяха отличени топ 3 заведения в над 20 категории – както на национално, така и на регионално ниво. Отличието за Duner Di Mario е резултат именно от тази директна оценка на клиентите и поставя ресторанта сред предпочитаните места за бързо и качествено хранене в Благоевград.

Зад този успех стои дългогодишен опит, постоянство и ясна визия за развитие – от първите стъпки в бранша до изграждането на модерен и оптимизиран обект, който съчетава бързо обслужване с високо качество.

Разговаряме със създателя на Duner Di Mario за пътя от малък обект до утвърден бранд, за ролята на онлайн поръчките и за това как се изгражда успешен street food бизнес днес.

- Как се разви ресторантът от създаването си до днес?

- Историята започва преди повече от 20 години, когато още като ученик започнах работа в местни заведения. Постепенно, чрез практика и натрупан опит, реших да създам собствен бизнес. Първият ни обект отвори врати на 08.09.2008 г. в Сандански, като трансформирахме малка китайска закусвалня в дюнер.

Започнах напълно сам, работейки по над 20 часа на ден, оборудван единствено с нож и щипка. С времето осъзнах, че механизацията, автоматизацията и стандартизацията на процесите са ключови за устойчив растеж и добри резултати – както за мен, така и за екипа ми.

Днес мога уверено да кажа, че разполагаме с един от най-модернизираните обекти в страната – с роботизирани каси, висок клас дюнер машини с механизирано въртене, електрически ножове, видео меню, изцяло онлайн система за поръчки и кухня, организирана като малък производствен цех.

- Какво прави един дюнер наистина добър?

- Ключът е в добре овкусеното и сочно месо. В български условия – качествените картофи също са задължителни: топли и добре осолени. Добавяме свежи зеленчуци и завършваме с балансиран и вкусен сос.

- Как студентският характер на Благоевград влияе на бизнеса?

- Студентската общност оказва силно влияние върху бизнеса. Търсенето на бърза и достъпна храна нараства ежедневно. Именно затова новият ни обект ще бъде разположен между две от студентските общежития.

Освен това, разнообразието от хора от различни региони допринася за развитието на по-богати вкусове, конкуренция и по-високо качество на предлаганите продукти.

- Защо стрийт фууд културата става толкова популярна?

- Причините са няколко:

– забързаният начин на живот

– по-достъпните цени

– липсата на ангажираност за клиента

– стандартизацията на продуктите

Когато менюто е фокусирано върху малък брой артикули, това значително намалява грешките и гарантира постоянство във вкуса.

- Как се съчетава бързото обслужване с постоянното качество?

- Краткият отговор е – трудно. С увеличаване на обема, поддържането на стандарт става все по-предизвикателно.

Въпреки това, няколко фактора помагат значително:

– добре подбран и обучен персонал

– ясно стандартизирани рецепти и процеси

– прецизна подготовка и планиране

– постоянна оптимизация на работния процес

Следващата ни голяма стъпка е създаването на собствен цех за заготовки, който ще повиши още повече контрола върху качеството.

- Колко важни са онлайн поръчките?

- Онлайн поръчките се превърнаха от допълнение в самостоятелен и изключително важен канал за продажби.

Чрез тях излизаме извън физическите рамки на обекта и достигаме до клиенти в целия град, без да увеличаваме значително разходите си. Това е ефективно както за бизнеса, така и удобно за клиентите.

- Какво е ключово в партньорството с Takeaway.com?

- Доверието е в основата на всяко успешно партньорство. Ние гарантираме качеството на храната, а Takeaway.com – бързата доставка чрез подбран, чист и добре обучен персонал.

Онлайн платформите значително намаляват грешките, тъй като клиентите сами избират продуктите и добавките си. Освен това, осигуряват проследимост и прозрачност на поръчките.

За нас ексклузивното партньорство означава ясни такси, оптимизирани разходи и повече време екипът да се фокусира върху най-важното – приготвянето на качествена храна.