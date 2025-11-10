ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград започна репетиции по два знакови български текста
Първото произведение, което влиза в репетиционен процес, е "Див разказ“ по Николай Хайтов. Драматизацията е на Юрий Дачев, а постановката е поверена на режисьора Бина Харалампиева. Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, а музиката e на Асен Аврамов. Спектакълът обединява два от най-емблематичните текстове на Хайтов – "Сватба“ и "Дервишово семе“.
Историите, изпълнени с теми за любов, чест и дълг, пресъздават духа на Родопите и представят драматизма на българската съдба. В актьорския състав участват Иван Юруков, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Андраш Кончалиев, Албена Чобанова, Лора Христова, Мариана Бонева и Пепа Манева. Премиерата е планирана за декември 2025 г., а билети вече се предлагат на сайта на театъра.
Паралелно с това започнаха репетициите и на "Януари“ от Йордан Радичков. Те стартираха на 25 октомври, ден след рождения ден на писателя. Текстът се поставя в Благоевград почти четири десетилетия след последната му продукция през 1985 г. Режисьор на спектакъла е проф. Пламен Марков, преподавател в НАТФИЗ "Кр. Сарафов“ и едно от водещите имена в българския театър. Сценограф и костюмограф е Мира Каланова, а музиката е на Калин Николов.
"От северозапада към югозапада - "Януари“ идва при вас. Вълнувам се. Хаирлия да е“, коментира Марков при началото на репетициите. Участват актьорите Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов и Теодор Куков. Премиерата е планирана за януари 2026 г.
