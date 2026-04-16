Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград получи оценка от 118 точки, при възможни 150, в рамките на кампанията на Министерство на културата "Резултати от комплексна оценка на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства за 2025 година“. Това съобщиха от културния институт.
Този резултат е израз на общия труд на всички, които правят театъра възможен – творчески, артистичен, технически и административен екип, обединени от стремежа да създават стойностен театър.
"Приемаме тази оценка и като признание, и като отговорност – да продължим да развиваме театъра като живо, съвременно и значимо културно пространство за Благоевград и за българската театрална сцена. Благодарим на всички, които са част от този път – нашите екипи, партньори и най-вече публиката, която ни дава смисъл да продължаваме напред", допълват от благоевградския драматичен театър.
