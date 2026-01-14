В рамките на проекта "Културни мостове в Югозападна България: Достъп и приобщаване чрез театър“, Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград ще гостува в град Годеч с два вълнуващи спектакъла.Представленията ще се състоят на 22 и 23 януари 2026 г. на сцената на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров – 1899“.На 22 януари от 17:30 публиката в Годеч ще има възможност да гледа спектакъла "Неволята“ (реж. Огнян Спиров и Биляна Дилкова). В основата на спектакъла е народната приказка "Неволята учи“, обогатена с още много любими детски герои и сюжети. Приказната атмосфера, фолклорната музика и завладяващата актьорска игра ще Ви потопят в чистия извор на народната мъдрост, която не само ни спасява от беди, но и ни учи да мечтаем и да разчитаме само на себе си, за да успеем.След спектакъла децата са поканени на творческа работилница под мотото "Пресъздай любимия си герой“, водена от млади театрални специалисти и актьори от трупата на театъра. Малките зрители ще имат възможност да създадат свои кукли, маски или хартиени герои, вдъхновени от видяното на сцената.Всички материали са осигурени, а всяко дете ще отнесе своето творение като спомен от театралната среща. Работилницата е подходяща за различни възрастови групи.На 23 януари от 18:30 театърът гостува със спектакъла "Железният светилник“ (реж. Калин Ангелов). Сценичната версия поставя във фокус драматичната съдба на една майка, изправена пред жестокия обществен съд и принудена да направи тежка морална жертва, за да защити честта и достойнството на семейството си.След вечерното представление публиката е поканена на дискусия с режисьора и актьорите, която създава пространство за жив диалог, въпроси и споделяне на гледни точки. Срещата е насочена към активно участие на зрителите – деца, младежи и възрастни, включително представители на социално уязвими и изолирани групи.Билети за представленията могат да бъдат закупени от касата на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров – 1899“ – гр. Годеч.Цените са:- 3 евро за спектакъла "Неволята“;- 5 евро за спектакъла "Железният светилник“.В рамките на социалната насоченост на проекта са осигурени по 20 безплатни покани за всеки спектакъл, предназначени за хора от маргинализирани и социално уязвими групи, с цел реален и равнопоставен достъп до културното събитие.Гостуването в Годеч е част от усилията на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград да децентрализира сценичните изкуства и да създава устойчиви културни мостове между артисти и публики. С тези две заглавия театърът предлага среща както с живия, игрови театър за деца, така и с голямата българска класика – като доказателство, че театърът има силата да обединява общности и да бъде достъпен за всички.