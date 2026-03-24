Документалният спектакъл "Инфлуенсъри" отново гостува в София
Вдъхновен от една от най-влиятелните социални платформи на нашето време, спектакълът предлага едновременно забавен и тревожен поглед към българския TikTok и към културата, в която всеки с телефон, интернет и достатъчно смелост може да се превърне в "инфлуенсър“. "Инфлуенсъри“ не просто пресъздава разпознаваеми образи и ситуации от дигиталното ежедневие, а поставя важни въпроси за начина, по който се създават публични образи, моделират се мнения и се подменят представите за истина, стойност и автентичност.
С присъщия си документален подход спектакълът улавя едни от най-абсурдните, смешни и тревожни проявления на онлайн популярността, без да губи чувствителност към по-дълбоките социални и морални пластове на явлението. Къде е границата между свободното себеизразяване и жаждата за внимание? Какво се случва, когато видимостта започне да измества съдържанието? И как дигиталната среда променя не само поведението ни онлайн, но и начина, по който живеем, общуваме и възприемаме себе си?
Неда Соколовска е сред най-разпознаваемите режисьорски имена в българския документален театър. Тя е основател на Студио за документален театър "Vox Populi“, с което поставя началото на жанра вербатим у нас — театър, изграден върху реални интервюта, истински истории и живия глас на съвременността. Работата ѝ последователно се вглежда в социално чувствителни теми и в човека зад обществените клишета, а спектаклите ѝ се отличават с остра гражданска чувствителност, документална достоверност и силно въздействащ сценичен език.
"Инфлуенсъри“ е спектакъл, който забавлява, разпознава времето ни и едновременно с това го поставя под съмнение. Това е сценичен разказ за виртуалната реалност, която все по-силно определя реалния живот.
В спектакъла участват Димитър Стойнов, Иван Григоров (гост), Катя Иванова, Константина Георгиева и Лора Христова.
