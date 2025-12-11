ЗАРЕЖДАНЕ...
Документалният филм "Великани" ще бъде представен в Благоевград
Прожекцията ще бъде от 18:00 ч. в Концертната зала на НЧ "Никола Вапцаров – 1866“ – Благоевград и Камерната опера – Благоевград.
"Великани“ проследява повече от седемгодишната история на инициативата "Капачки за бъдеще“ и показва усилията на хиляди доброволци, обединени в подкрепа на детското здраве. След прожекцията е предвидена дискусия с Лазар Радков и режисьора Христо Петков.
Всички приходи от билетите ще бъдат дарени за закупуване на автоматични външни дефибрилатори (AED) за средните училища в България.
