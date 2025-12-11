Документалният филм "Великани“, посветен на каузата "Капачки за бъдеще“, ще бъде представен на специална прожекция в Благоевград на 16 декември 2025 г. Филмът е част от национално турне, чиято цел е да достигне до възможно най-много хора от цялата страна.Прожекцията ще бъде от 18:00 ч. в Концертната зала на НЧ "Никола Вапцаров – 1866“ – Благоевград и Камерната опера – Благоевград."Великани“ проследява повече от седемгодишната история на инициативата "Капачки за бъдеще“ и показва усилията на хиляди доброволци, обединени в подкрепа на детското здраве. След прожекцията е предвидена дискусия с Лазар Радков и режисьора Христо Петков.Всички приходи от билетите ще бъдат дарени за закупуване на автоматични външни дефибрилатори (AED) за средните училища в България.