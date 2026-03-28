Управленската доктрина на "Възраждане" – "България 1400" ще бъде представена пред общността в Благоевград днес.

На посещение в града ще бъде Костадин Костадинов - председател на "Възраждане". Той ще участва в отворена среща с граждани, която ще се проведе на 28.03.2026 год. от 11:00 ч. в зала 5 в сградата на община Благоевград  на адрес: пл. "Георги Измирлиев" 1.