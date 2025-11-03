Новини
Доц. Велизар Шаламанов: Време е да заявим своето място в сферата на информационните технологии
Автор: Цоня Събчева 23:00 / 03.11.2025Коментари (0)91
©
Конференция за визията за информационно превъзходство с принос на България в НАТО и европейската отбрана е една работна среща, обсъждане между колеги и съмишленици, инициирано от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ и Атлантическия клуб, за да се консолидира визията за това как България допринася за информационното превъзходство в НАТО и европейското обрана – една от силните страни на Българската армия. И сега, след като виждаме как имаме признание в сферата на производството на боеприпаси, е време да заявим своето място в сферата на информационните технологии. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ бившият министър на отбраната доц. Велизар Шаламанов.

Събитието ще се състои в Централния военен клуб на 5 ноември. 

Гостът припомни, че в рамките на Варшавския договор България е била специализирана в използването на компютърни информационни технологии, включително на изкуствени интелект. "Това е направлението, което и сега България може да използва, за да докаже своите силни страни. Имаме добре развита индустрия в сферата на информационните технологии, включително в космическите технологии, в сферата на изкуствени интелект, академична общност и капацитет,“ каза той и посочи, че се изисква много по-сериозен фокус във връзката между армия, академична общност, индустрия за присъствие в процесите, които текат в НАТО и ЕС, и да се свърже с решението на правителството за изграждане на Център за иновации в отбраната. 

"Смятаме, че една дискусия между професионалисти би помогнала България да определи много по-ясно направлението, в което иска да види приноса си в НАТО и европейската отбрана,“ каза доц. Шаламанов.

Според него България може да бъде инициатор за по-тясно сътрудничество между двете организации в сферата на иновациите, свързани с информационни технологии, "защото по този начин ще се постигне синергия между това, в което НАТО е силен като алианс, именно военната експертиза и капацитета за управление на сложни проекти в сферата на отбраната и в частност комуникация, информация, и от друга страна, силата на ЕС да мобилизира финансови средства, както и да работи за консолидиране на отбранителната индустрия с участие на България“.






